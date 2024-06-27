مسؤول روسي يقر بمشاركة آلاف "المجنسين" في الحرب مع أوكرانيا

أكد مسؤول روسي إرسال 10 آلاف شخص من المهاجرين الذين حصلوا على الجنسية الروسية للمشاركة في الحرب مع أوكرانيا.

وبحسب وكالة "تاس" الروسية، قال رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، إنه تم إرسال 10 آلاف شخص من المهاجرين الذين حصلوا على الجنسية الروسية، إلى "منطقة العملية العسكرية الخاصة".

وتطلق موسكو اسم "العملية العسكرية الخاصة" على حربها مع أوكرانيا.

وأضاف باستريكين في كلمته خلال منتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي، أنه "تم تسجيل أكثر من 30 ألف شخص من الذين حصلوا على الجنسية الروسية في قوائم التجنيد العسكري. وتم بالفعل إرسال حوالي 10 آلاف إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة".

وأشار إلى أن أكثر من 1.2 مليون مهاجر، وصلوا إلى موسكو خلال أربعة أشهر من هذا العام، وبلغ عدد الذين وصلوا إلى بطرسبورغ خلال الفترة ذاتها 860 ألف شخص.