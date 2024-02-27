لافروف: روسيا لا تبرر تصرفات واشنطن أو هجمات الحوثيين

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لا تبرر تصرفات الولايات المتحدة وحليفتها بريطانيا تجاه اليمن، كما لا تبرر الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده لافروف، اليوم الثلاثاء، مع رئيس وزراء الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أحمد عوض بن مبارك.

وقال المسؤول الروسي: "نحن لا نبرر قصف السفن التجارية مهما كانت الدوافع، لكننا لا نستطيع أيضاً تبرير الأعمال العدوانية التي تقوم بها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تحت هذه الذريعة".