الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 6 أشخاص لانتهاكهم حقوق الإنسان في القرم

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فرض عقوبات إضافية على 6 أشخاص، على خلفية انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ذات صلة بمعاملتهم لأعضاء من مجموعات عرقية في شبه جزيرة القرم.

وتشمل القائمة ممثلين عن الادعاء العام وقضاة يعملون في محاكم أنشأتها روسيا في شبه جزيرة القرم، كان لهم دور في إصدار حكم بالسجن على صحفي ينتمي إلى تتار القرم.

وضمت القائمة أيضا اثنين من جهاز الأمن الاتحادي الروسي، إما أنهما شاركا في تعذيب الصحفي، أو في التحقيقات ضده هو وأعضاء من مجتمع تتار القرم، أو من جماعة شهود يهوه في شبه جزيرة القرم.