إسرائيل تصف تخفيض جنوب أفريقيا التمثيل الدبلوماسي بـ"المخزي والمشين"

وقالت الوزارة في بيان رداً على القرار: "نأخذ هذا الحادث على محمل الجد، ومن المؤسف أن يؤخذ الاتحاد الأفريقي كرهينة من قبل عدد قليل من الدول التي تسيطر عليها إيران"، حسب تعابير البيان.

وطالبت الخارجية الإسرائيلية في بيان نقلته قناة "i24news"، الدول الأفريقية "بالوقوف أمام هذه التصرفات التي تمس بمنظمة الاتحاد الأفريقي نفسه والقارة كلها".

وكان حزب "الحرية الوطنية" الجنوب أفريقي، قدم مشروع القرار، الذي يتضمن "خفض مستوى سفارة جنوب أفريقيا لدى إسرائيل في ضوء ما اعتبره الحزب انتهاكات إسرائيل المستمرة ضد الفلسطينيين.