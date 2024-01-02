فرنسا تعلن إغلاق سفارتها في النيجر

أعلنت باريس، اليوم الثلاثاء، إغلاق سفارتها في النيجر، مؤكدة خططًا أعلنتها سابقًا بعد تدهور العلاقات بين البلدين إثر انقلاب عسكري في الدولة الأفريقية.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "على مدى خمسة أشهر، واجهت سفارتنا عراقيل شديدة، مما جعل من المستحيل القيام بمهامها".

ويتوج إغلاق السفارة، الانفصال بين فرنسا والنيجر منذ انقلاب العسكر على الرئيس محمد بازوم المقرب من باريس في يوليو/تموز الماضي.