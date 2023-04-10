أطباء برلسكوني يبدون "تفاؤلا حذرا" بشأن صحته

قال الأطباء إن الحالة الصحية لرئيس الحكومة الإيطالية الأسبق سيلفيو برلسكوني المُصاب بسرطان الدم والذي أُدخل المستشفى، تتحسن تدريجياً، وأبدوا "تفاؤلاً حذرًا".

وأُدخل قطب الإعلام البالغ 86 عامًا، الأربعاء، إلى العناية المركّزة في مستشفى سان رافاييلي المرموق في ميلانو (شمال).

وقال الأطباء في بيان، إن مراقبة وظائف الأعضاء خلال الثمانية والأربعين ساعة الماضية أظهرت تحسنًا تدريجيًا ومستقرًا.