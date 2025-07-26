روسيا تعلن إسقاط عشرات المسيرات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت خلال الليلة الماضية 54 طائرة أوكرانية مسيرة، وأسقطتها في مناطق عدة.

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وبحسب "سبوتنيك"، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم السبت: "(تم تدمير) 24 مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، 12 فوق أراضي مقاطعة روستوف، 6 فوق أراضي جمهورية القرم، 4 فوق حوض بحر آزوف، 3 فوق حوض البحر الأسود، 2 فوق أراضي مقاطعة أوريول، 2 فوق أراضي مقاطعة تولا، 1 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

وأفاد حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، بأنه لم تقع إصابات أو أضرار نتيجة هجوم المسيرات المعادية على المنطقة، وفقا لـ"روسيا اليوم".

من جانبه قال القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف يوري سليوسار إن الهجوم الأوكراني بطائرات دون طيار على المنطقة الليلة الماضية، أسفر عن مقتل شخصين.

وذكر سليوسار أن هجمات المسيرات الجوية تسببت بانقطاع التيار الكهربائي ووقوع أضرار في بعض المباني السكنية في بلدة تشوكارينسكي بمنطقة شولوخوفسكي.