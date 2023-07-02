تحطم طائرتين عسكريتين في كولومبيا (فيديو)

أعلن سلاح الجو الكولومبي اليوم الأحد، تحطم (طائرتين عسكريتين) خلال حادث تصادم مأساوي بعرض تدريبي في وسط البلاد؛ ما أدى إلى مقتل طيار وإصابة آخر.

وقال سلاح الجو في كولومبيا في بيان عبر حسابه على "تويتر": "جرى حادث تصادم بين طائرتين عسكريتين من طراز (T-27 Tucano) ، خلال مهمة تدريبية فوق مقاطعة ميتا".