تحطم طائرتين عسكريتين في كولومبيا (فيديو)
أعلن سلاح الجو الكولومبي اليوم الأحد، تحطم (طائرتين عسكريتين) خلال حادث تصادم مأساوي بعرض تدريبي في وسط البلاد؛ ما أدى إلى مقتل طيار وإصابة آخر.
وقال سلاح الجو في كولومبيا في بيان عبر حسابه على "تويتر": "جرى حادث تصادم بين طائرتين عسكريتين من طراز (T-27 Tucano) ، خلال مهمة تدريبية فوق مقاطعة ميتا".
وأضاف البيان: "نعرب عن تعازينا وتضامننا مع عائلة الطيار المتوفَّى، المقدم ماريو أندريس إسبينوزا غونزاليس، ولكل من الرجال والنساء في المؤسسة.. الطيارون لا يموتون، إنهم يطيرون للأعلى!".
وتحطمت الطائرتان فوق قرية أبياي بمقاطعة ميتا في الجزء الأوسط من كولومبيا، حيث تتواجد القاعدة العسكرية الجوية الثانية للقوات الجوية الكولومبية.