بنغلاديش.. اشتباكات بين الشرطة وأنصار المعارضة

أطلقت شرطة بنغلاديش الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على أنصار المعارضة، الذين رشقوها بالحجارة وأغلقوا طرقا رئيسة في العاصمة داكا، اليوم السبت؛ للمطالبة باستقالة رئيسة الوزراء.

ونظم حزب المعارضة الرئيس مسيرات احتجاجية أكبر في الأشهر الماضية، بما في ذلك يوم أمس الجمعة، مجتذبًا عشرات الآلاف من المناصرين في ظل حالة من الحنق بسبب تكاليف المعيشة، ودخل حزب المعارضة في حالة من الفوضى منذُ سجن زعيمته خالدة ضياء في عام 2018 في تهم تتعلق بالفساد المالي.

ويطالب حزب بنغلاديش الوطني رئيسة الوزراء الشيخة حسينة بالتنحي وبإجراء الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها في شهر يناير/كانون الثاني لعام 2024، تحت إشراف حكومة تصريف أعمال محايدة، وهو مطلب ترفضه حكومة الشيخة حسينة.

وأفادت الشرطة ووسائل الإعلام بأن نشطاء من الحزب أضرموا النيران في حافلات وفجروا قنابل حارقة.