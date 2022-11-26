مقتل إسرائيلي ثانٍ جرّاء تفجيري القدس.. واستمرار حالة التأهب خشية عمليات جديدة

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، مقتل إسرائيلي أصيب بجراح خطيرة في التفجيرين اللذين ضربا مدينة القدس نهاية الأسبوع الماضي.

وقالت القناة "12" العبرية إن "إسرائيليًا لقي مصرعه متأثرًا بالجراح التي أصيب بها خلال عملية القدس المزدوجة التي وقعت يوم الأربعاء الماضي، ليرتفع عدد القتلى إلى اثنين".

وأوضحت القناة أن "القتيل الإسرائيلي يبلغ من العمر 50 عاماً، وينتمي للجالية الإثيوبية في إسرائيل".

وهز انفجاران محطة الحافلات في مدينة القدس، الأربعاء الماضي، حيث أسفرت العملية عن مقتل إسرائيلي، وإصابة 23 آخرين بجروح متفاوتة.

وفي سياق ذي صلة، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إن "الشرطة الإسرائيلية قررت الاستمرار في العمل ضمن حالة التأهب في جميع المناطق الإسرائيلية؛ خوفاً من استمرار موجة الهجمات الفلسطينية".

وأكدت الصحيفة العبرية أن "حالة التأهب تأتي في ضوء التحذيرات الاستخبارية العديدة حول نية المنظمات الفلسطينية تنفيذ هجمات".

ووفق مسؤول كبير في الشرطة الإسرائيلية، فإن "حالة التأهب الرئيسية ستكون في القدس؛ بسبب عشرات الإنذارات حول وقوع عمليات فلسطينية".

وأشارت الصحيفة العبرية إلى وجود خوف من استمرار موجة "الإرهاب" بواسطة عبوات ناسفة يتم تفعيلها عن بعد، كما حدث في القدس يوم الأربعاء الماضي، حيث تم توجيه جميع قوات الشرطة لزيادة التيقظ والتواجد خاصة في الأماكن المزدحمة.