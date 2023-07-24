كييف: هجمات روسية تستهدف مخازن للحبوب على نهر الدانوب

اتهمت أوكرانيا، روسيا بتعمدها استهداف مخازن للحبوب الأوكرانية على نهر الدانوب في هجوم بطائرات مسيرة، اليوم الإثنين، وذلك في حملة جوية موسعة بدأتها موسكو، الأسبوع الماضي؛ إثر انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

ووقعت معظم هجمات الأسبوع الماضي -بحسب مصادر أوكرانية- على موانئ أوديسا البحرية، لكن الضربات فجر اليوم الإثنين، أصابت البنية التحتية على طول نهر الدانوب، وهو طريق تصدير ازدادت أهميته بعد انتهاء سريان اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية على تويتر صورا قالت إنها للمخازن التي تم استهدافها.