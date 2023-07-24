كييف: هجمات روسية تستهدف مخازن للحبوب على نهر الدانوب
اتهمت أوكرانيا، روسيا بتعمدها استهداف مخازن للحبوب الأوكرانية على نهر الدانوب في هجوم بطائرات مسيرة، اليوم الإثنين، وذلك في حملة جوية موسعة بدأتها موسكو، الأسبوع الماضي؛ إثر انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.
ووقعت معظم هجمات الأسبوع الماضي -بحسب مصادر أوكرانية- على موانئ أوديسا البحرية، لكن الضربات فجر اليوم الإثنين، أصابت البنية التحتية على طول نهر الدانوب، وهو طريق تصدير ازدادت أهميته بعد انتهاء سريان اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.
ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية على تويتر صورا قالت إنها للمخازن التي تم استهدافها.
وكتب أوليه كيبر، حاكم منطقة أوديسا، على تطبيق تيليجرام للمراسلة: "هاجم الروس منطقة أوديسا مرة أخرى الليلة الماضية. وكانت البنية التحتية للموانئ على نهر الدانوب هي الهدف هذه المرة".
وأضاف: "تسعى روسيا لأن تمنعنا من تصدير أي حبوب، وأن تجعل العالم يتضور جوعًا".
ونشرت صفحات عدة مؤيدة لكييف على تويتر مقطع فيديو قالت إنه يوثق القصف الروسي لمنطقة قريبة من الحدود الرومانية.
ونقل موقع "ريني-أوديسا" الإخباري عن مسؤول محلي قوله، إن ثلاثة مخازن للحبوب دُمرت في مدينة ريني الساحلية على نهر الدانوب خلال هجوم بطائرة مسيرة.
وقال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس على تويتر: "هذا التصعيد الأحدث يشكل مخاطر جسيمة للأمن في البحر الأسود"، مضيفًا أن الهجوم وقع بالقرب من حدود رومانيا.