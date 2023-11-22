سيول تعزّز المراقبة العسكرية بعد إطلاق بيونج يانج قمرا للتجسس

ولم يتمكن مسؤولون في اليابان وكوريا الجنوبية الذين كانوا أول مَن تحدَّث عن الإطلاق من التحقق على الفور "ما إذا كان القمر الصناعي في المدار بالفعل". وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) سابرينا سينج، إن الجيش الأمريكي لا يزال يقيّم ما إذا كان الإطلاق ناجحًا.

ووافق الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الموجود في بريطانيا في زيارة دولة على قرار تعليق بند في الاتفاقية بين الكوريتين. وترأس يول في وقت سابق اجتماعًا لمجلس الأمن الوطني بمشاركة بعض الوزراء ورئيس المخابرات الوطنية عبر الفيديو.

وأُبرم الاتفاق، الذي يُعرف باسم الاتفاقية العسكرية الشاملة والذي يهدف إلى الحدّ من تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، خلال قمة عام 2018 بين الرئيس الكوري الجنوبي السابق مون جيه - إن وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

واتفق الجانبان آنذاك على تعيين مناطق عازلة يتم تعليق التدريبات بالذخيرة الحية فيها، وأيضًا مناطق يُحظر فيها الطيران، وإزالة بعض مواقع الحراسة في المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل ما بين البلدين، والإبقاء على الخطوط الساخنة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى.

لكن منتقدي الاتفاقية طالبوا بإلغائها قائلين إنها أضعفت قدرة سيول على مراقبة تصرفات كوريا الشمالية حول الحدود، وإن بيونغ يانغ انتهكت الاتفاق بشكل صارخ.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنها ستعلّق بندًا في الاتفاقية اعتبارًا من الساعة الثالثة بعد الظهر، الـ(0600 بتوقيت غرينتش)، وستستأنف المراقبة الجوية قرب الحدود المشتركة.