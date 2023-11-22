سيول تعزّز المراقبة العسكرية بعد إطلاق بيونج يانج قمرا للتجسس
قررت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء تعليق بند في اتفاقية عسكرية أبرمتها مع كوريا الشمالية في 2018، بعدما تحدّت بيونغ يانغ تحذيرات من الولايات المتحدة وحلفائها وأطلقت قمرًا صناعيًّا لأغراض التجسس، ووصفت عملية الإطلاق بالناجحة.
وقالت كوريا الشمالية إنها وضعت أول قمر صناعي للتجسس في المدار أمس الثلاثاء، وتعهّدت بإطلاق المزيد في المستقبل القريب. وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام في كوريا الشمالية ما يبدو أنه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وهو يشاهد إطلاقًا لصاروخ إلى الفضاء.
ولم يتمكن مسؤولون في اليابان وكوريا الجنوبية الذين كانوا أول مَن تحدَّث عن الإطلاق من التحقق على الفور "ما إذا كان القمر الصناعي في المدار بالفعل". وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) سابرينا سينج، إن الجيش الأمريكي لا يزال يقيّم ما إذا كان الإطلاق ناجحًا.
ووافق الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الموجود في بريطانيا في زيارة دولة على قرار تعليق بند في الاتفاقية بين الكوريتين. وترأس يول في وقت سابق اجتماعًا لمجلس الأمن الوطني بمشاركة بعض الوزراء ورئيس المخابرات الوطنية عبر الفيديو.
وأُبرم الاتفاق، الذي يُعرف باسم الاتفاقية العسكرية الشاملة والذي يهدف إلى الحدّ من تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، خلال قمة عام 2018 بين الرئيس الكوري الجنوبي السابق مون جيه - إن وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.
واتفق الجانبان آنذاك على تعيين مناطق عازلة يتم تعليق التدريبات بالذخيرة الحية فيها، وأيضًا مناطق يُحظر فيها الطيران، وإزالة بعض مواقع الحراسة في المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل ما بين البلدين، والإبقاء على الخطوط الساخنة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى.
لكن منتقدي الاتفاقية طالبوا بإلغائها قائلين إنها أضعفت قدرة سيول على مراقبة تصرفات كوريا الشمالية حول الحدود، وإن بيونغ يانغ انتهكت الاتفاق بشكل صارخ.
وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنها ستعلّق بندًا في الاتفاقية اعتبارًا من الساعة الثالثة بعد الظهر، الـ(0600 بتوقيت غرينتش)، وستستأنف المراقبة الجوية قرب الحدود المشتركة.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية نقلًا عن إدارة تكنولوجيا الفضاء، إن القمر الصناعي ماليجيونج-1 أُطلق على متن الصاروخ تشوليما-1 من منشأة سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية في الساعة الـ10:42 مساء أمس الثلاثاء الـ(1342 بتوقيت غرينتش)، ودخل المدار في الساعة الـ10:54 مساء الـ(1354 بتوقيت غرينتش).
وأخطرت كوريا الشمالية اليابان بأنها تُخطّط لإطلاق قمر صناعي بين اليوم الأربعاء والأول من ديسمبر بعد فشل محاولتين سابقتين لإطلاق ما قالت إنها أقمار صناعية لأغراض التجسس هذا العام.
وقال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه دعا كوريا الشمالية إلى الالتزام الكامل بقرارات الأمم المتحدة، وحثّ بيونغ يانغ على العودة إلى الحوار.
وقالت كوريا الجنوبية إن هذا الإطلاق شمل على الأرجح مساعدة فنية من موسكو في إطار الشراكة المتنامية التي شهدت إرسال كوريا الشمالية ملايين القذائف المدفعية إلى روسيا.
وتنفي روسيا وكوريا الشمالية إبرام اتفاقيات أسلحة، لكنهما تعهدتا علنًا بزيادة التعاون.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم جونغ أون شهد عملية إطلاق القمر الصناعي الذي جاء قبل أسبوع فقط من اعتزام كوريا الجنوبية إطلاق أول قمر صناعي للتجسس على متن صاروخ تشغله شركة إكس الأمريكية.