بريطانيا ورواندا توقّعان معاهدة جديدة بشأن الهجرة

وقّعت بريطانيا ورواندا معاهدة تقضي بترحيل مهاجرين وافدين إلى المملكة المتحدة بصورة غير قانونية إلى تلك الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، وهي خطة مثيرة للجدل.

وتم توقيع المعاهدة رغم أن المحكمة البريطانية العليا رفضت ذلك الإجراء، في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، وأيّدت حُكمًا صادرًا عن محكمة أدنى اعتبره مخالفًا للقانون.

وتحاول الحكومة البريطانية إنقاذ هذا الإجراء الأساس في إطار سياستها لمكافحة الهجرة غير النظامية.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان إنّ المعاهدة الجديدة "تجيب بشكل مباشر عن استنتاجات المحكمة العليا، وتقدّم حلاً جديدًا طويل الأمد".