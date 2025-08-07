"انتصار مزدوج".. كيف جرّ ترامب الناتو لشراء أسلحة أمريكية لأوكرانيا؟

مثلت سلسلة من تعهدات دول حلف شمال الأطلسي بشراء أسلحة أغلبها أمريكية لتوفيرها لأوكرانيا انتصارا مزدوجا للرئيس دونالد ترامب في جهوده الرامية إلى إيجاد التوازن بين تحويل عبء دور واشنطن في الحرب إلى الحلفاء الأوروبيين مع الحفاظ على دورها في الصراع، وفق تقرير لمجلة "نيوزويك".

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي صعّد فيه ترامب لهجته تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، ومنحه مهلة حتى يوم الجمعة لإظهار التقدم في محادثات السلام المتوقفة.

أخبار ذات علاقة مندوب واشنطن لدى "الناتو": لا حل عسكريا للحرب الروسية الأوكرانية

وقال ألكسندر جراي، وهو زميل بارز في مجلس السياسة الخارجية الأمريكي والذي خدم في طاقم مجلس الأمن القومي في إدارة ترامب الأولى، لمجلة نيوزويك: "إن هذه المبادرة تحقق التوازن الصحيح بين ضمان حصول أوكرانيا على الأسلحة اللازمة لمواصلة مقاومة العدوان الروسي وشراء الوقت لدبلوماسية الرئيس ترامب والضغط الاقتصادي لترسيخ أقدامها" وفق تعبيره.

وأشار جراي أيضًا إلى "المخاطر الجيوسياسية الأوسع التي كانت إدارة ترامب تفكر فيها، بما في ذلك "الحاجة الحقيقية للولايات المتحدة إلى تمكين أوروبا من تولي زمام المبادرة في فنائها الخلفي بينما يتكيف اهتمام الولايات المتحدة مع التهديد الوجودي الذي تشكله الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وكانت هولندا أول دولة أعلنت يوم الاثنين أنها ستسلم لأوكرانيا حزمة من الأسلحة الأمريكية تقدر قيمتها بنحو 580 مليون دولار، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي باتريوت ومعدات المدفعية.

وأعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) في اليوم التالي أن الدنمارك والنرويج والسويد أكدت عزمها شراء معدات أمريكية بقيمة 500 مليون دولار. وتمثل هاتان الخطوتان الدفعتين الأوليين ضمن مبادرة قائمة المتطلبات الأوكرانية ذات الأولوية (PURL) التي يقودها حلف شمال الأطلسي.

أخبار ذات علاقة بين واشنطن و"الناتو".. آلية جديدة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة

ورحبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس بالتحركات المتتالية باعتبارها حاسمة بالنسبة لأوكرانيا، وكذلك بالنسبة لتوقعات إدارة ترامب الأوسع بشأن إعادة معايرة الشراكات الأمنية عبر الأطلسي بطريقة أكثر فائدة للولايات المتحدة.

وقال بروس للصحفيين يوم الثلاثاء "هذه الالتزامات تأتي تنفيذا لمبادرة الرئيس ترامب لتسهيل استثمارات بمليارات الدولارات في صناعة الدفاع في الولايات المتحدة وخلق فرص عمل أمريكية مع ضمان قدرة أوروبا في نهاية المطاف على الدفاع عن نفسها على المدى الطويل".

كما تأتي هذه الخطوة في أعقاب اتفاق تجاري تم التوصل إليه في أواخر الشهر الماضي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والذي قال ترامب إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي - ومعظمها أعضاء في حلف شمال الأطلسي أيضًا - وافقت على شراء "معدات عسكرية بقيمة مئات المليارات من الدولارات" من الولايات المتحدة.

والأسبوع الماضي، تحدثت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الولايات المتحدة جوفيتا نيليوبشيني عن أهمية المكون العسكري لاتفاقية التجارة، سواء في سياق الحرب في أوكرانيا أو أمن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك في مقابلة مع مجلة نيوزويك.

أخبار ذات علاقة خطة ترامب لتسليح أوكرانيا تفاقم الخلافات الأوروبية داخل "الناتو"

وقال نيليوبسيني لمجلة نيوزويك في ذلك الوقت: "نظراً للعدوان الروسي في أوكرانيا، ولأن الأمن بالنسبة للدول الأوروبية هو حقاً موضوع وجودي في الوقت الحالي، أعتقد أن التعاون على المستوى الاستراتيجي، ولكن أيضاً في مجال المشتريات الدفاعية مع الولايات المتحدة، أمر في غاية الأهمية" وفق تعبيره.