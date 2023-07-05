"واشنطن بوست": ضغوط على بايدن لإصلاح المحكمة العليا الأمريكية

يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، ضغوطًا كبيرة من بعض القوى بالحزب الديمقراطي والمشرعين الليبراليين لتبني تغييرات إصلاحية في المحكمة العليا الأمريكية، بعد أن عانى الديمقراطيون هزائم متتالية بقضايا عديدة.

ورفضت المحكمة العليا الأسبوع الماضي، استخدام الإجراء الإيجابي بالقبول بالجامعات، وألغت خطة بايدن، لشطب ديون قروض الطلبة، ووقفت مع فنان رفض إنشاء مواقع زفاف للأزواج المثليين، وفقًا لما أوردته صحيفة "واشنطن بوست".

وتأتي تلك الضربات للأجندة الليبرالية لـ"الديمقراطي"، بعد أن ألغت المحكمة العليا، حكمًا بشأن "الاجهاض" صدر منذ 50 عامًا جعله قانونيًّا في جميع أنحاء الولايات، إذ سيغيّر الحكم حقوق الإجهاض في أمريكا، حيث أصبح من حق كل ولاية على حدة حظر عملية الإجهاض.