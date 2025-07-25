الكرملين: لقاء بوتين وزيلينسكي "خطوة أخيرة" قبل اتفاق السلام

قال الكرملين اليوم الجمعة إن عقد قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لا يمكن أن يحدث إلا كخطوة أخيرة لإبرام اتفاق سلام.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن من غير المرجح عقد مثل هذا الاجتماع بحلول نهاية أغسطس آب مثلما اقترحت أوكرانيا.

وجدد بيسكوف، بحسب وكالة "رويترز" وصفه لمواقف الجانبين التفاوضية بأنها "متعارضة تماما".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن مفاوضين من كييف وموسكو بحثا في إمكان إجراء لقاء مباشر بينه وبين نظيره الروسي فلاديمير بوتين بهدف إنهاء الحرب.

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وأضاف زيلينسكي للصحافيين: "نحتاج إلى إنهاء الحرب، والذي يبدأ على الأرجح بلقاء بين القادة"، مضيفًا: "خلال مباحثات معنا، بدأوا بمناقشة الأمر. هذا بحدّ ذاته تقدم باتجاه صيغة ما للقاء محتمل"، بحسب "فرانس برس".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوفد الأوكراني في المحادثات بإسطنبول، يوم الأربعاء، إن كييف عرضت على موسكو عقد قمة لزعيمي البلدين بهدف إنهاء الحرب بحلول نهاية آب/أغسطس.

وذكر رستم أوميروف، رئيس مجلس الدفاع والأمن الوطني الأوكراني، لوسائل الإعلام أن أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق النار، ودعا روسيا إلى أن "تُظهر نهجًا بنّاءً وواقعيًا".