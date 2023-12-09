بوتين يشكر السيسي على المساعدة في إجلاء المواطنين الروس من غزة

شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، على مساعدته في إجلاء المواطنين الروس وعائلاتهم من قطاع غزة، وذلك خلال اتصال هاتفي جمع بينهما.

وبحسب بيان صادر عن الكرملين، شكر بوتين السيسي أيضًا، على "توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتمنَّى له التوفيق في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في مصر".

وأوضح البيان أن "بوتين تبادل انطباعاته عن رحلته الأخيرة إلى الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وكذلك المفاوضات التي أُجريت في موسكو مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي".