عقوبات أمريكية جديدة في ذكرى وفاة مهسا أميني

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية براين نيلسون، في بيان قبل الذكرى السنوية الأولى لوفاة أميني، التي توافق غدًا السبت: "ستواصل الولايات المتحدة، إلى جانب المملكة المتحدة وكندا وأستراليا وحلفائنا وشركائنا الدوليين الآخرين، اتخاذ إجراءات جماعية ضد أولئك الذين يمنعون الإيرانيين من ممارسة حقوقهم الإنسانية".

وأعلنت بريطانيا، في بيان منفصل، فرض عقوبات على كبار صناع القرار الإيرانيين الذين يطبقون قانونا يفرض ارتداء الحجاب في إيران، من بينهم وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي ونائبه ورئيس بلدية طهران ومتحدث باسم الشرطة الإيرانية.

وتوفيت أميني، وهي إيرانية كردية، في الـ16 من سبتمبر/أيلول عام 2022، وعمرها 22 عامًا، بعد اعتقالها بتهمة مخالفة قواعد الزي الإلزامية في إيران، وأشعلت وفاتها فتيل احتجاجات مناهضة للحكومة استمرت شهورا، وكانت بمثابة أبرز مظهر لمعارضة السلطات الإيرانية منذ سنوات.