تقرير عبري يكشف تآكل مكانة إسرائيل الدولية بسبب "الثورة القانونية"

سلّم المكتب التنفيذي في وزارة الخارجية الإسرائيلية، برئاسة رونان ليفي، الوزير إيلي كوهين، مؤخرًا، تقريرًا يحذر من عواقب الثورة القانونية على مكانة إسرائيل الدولية.

وبحسب موقع "واللا" العبري، اليوم الخميس، فقد تمت الموافقة على التقرير من قبل كبار المسؤولين في وزارة الخارجية، وهو تقرير مماثل للتقرير الذي أعدته وزارة المالية حول التبعات الاقتصادية للانقلاب القانوني، والتقرير السري الذي تم إعداده حول الموضوع في مؤسسة الدفاع والأمن.

وأشار مصدر في وزارة الخارجية إلى أن العمل على التقرير بدأ في مارس/ آذار، بعد عدة أسابيع حاولت خلالها وزارة الخارجية عدم التعامل بشكل مباشر مع التبعات الدولية للثورة القانونية.