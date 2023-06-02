مجموعة موالية لأوكرانيا تعلن أنها تقاتل داخل الحدود الروسية

قالت مجموعة من القوات الموالية لأوكرانيا، اليوم الجمعة، إنها تقاتل القوات الروسية عند مشارف قرية تقع داخل الحدود الغربية لروسيا، وذلك بعد يوم من إعلان موسكو صد ثلاث هجمات على الحدود.

جاءت الهجمات في أعقاب توغل كبير في منطقة بيلغورود بغرب روسيا يومي 22 و23 مايو/ أيار، وزيادة القصف عبر الحدود في الأسابيع القليلة الماضية، وذلك في الوقت الذي تتأهب فيه أوكرانيا لشن هجوم مضاد كبير لاستعادة أراضيها التي احتلتها روسيا في الشرق والجنوب.

وقال فيلق حرية روسيا في بيان: "يدور الآن قتال بضواحي قرية نوفايا تافولجانكا (بمنطقة بيلغورود)، وللأسف، أُصيب مقاتلون لكن الحرية تُنال بالدماء".

ولم يتسن لرويترز التحقق من الوضع في منطقة بيلغورود.