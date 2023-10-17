الأمم المتحدة: الترحيل القسري لأهالي غزة يخالف القانون الدولي

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة وأمر الإخلاء هناك يمكن أن يرقى إلى مستوى الجريمة الدولية المتمثلة في النقل القسري للمدنيين.

وأوضحت المتحدثة باسم المكتب رافينا شامداساني "نشعر بالقلق من أن هذا الأمر المقترن بفرض حصار كامل على غزة قد لا يعتبر إجلاءً قانونيًّا طارئًا، وبالتالي قد يصل إلى مستوى الترحيل القسري للمدنيين بالمخالفة للقانون الدولي".

ويصف مصطلح "الترحيل القسري" النقل القسري للسكان المدنيين، وهو جريمة ضد الإنسانية تعاقب عليها المحكمة الجنائية الدولية.