وزارة الخارجية العُمانية: ندين ونرفض قرار إسرائيل بالسيطرة على قطاع غزة

logo
العالم

زيلينسكي: أوكرانيا لن تتخلى عن أي شبر من أراضيها

زيلينسكي: أوكرانيا لن تتخلى عن أي شبر من أراضيها
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكيالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
09 أغسطس 2025، 6:22 ص

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده لن تتخلى عن "أي شبر من أراضيها"، محذراً من اتخاذ "قرارات من دون أوكرانيا، وذلك فيما بدا رداً على تصريحات نظيره الأمريكي  دونالد ترامب بخصوص إعادة رسم مناطق السيطرة الروسية الأوكرانية، قبيل اجتماعه المرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أخبار ذات علاقة

ترامب يكشف موعد ومكان لقائه مع الرئيس الروسي بوتين

ترامب يكشف موعد ومكان لقائه مع الرئيس الروسي بوتين

 وقال زيلينسكي: "لا مجال للتراجع أو التخلي عن أي شبر من الأراضي الأوكرانية التي سيطرت عليها روسيا". وأضاف أن إنهاء الحرب "مسؤولية روسيا باعتبارها الطرف الذي بدأها ويواصل إطالة أمدها" وأعلن أن كييف "لن تمنح موسكو أي مكافآت على ما فعلته".

ونقلت وكالة "رويترز" عن زيلنسكي أن أوكرانيا لا تستطيع أن تنتهك الدستور بشأن أراضيها و"لن تسلمها للمحتلين".

وكان ترامب أعلن أمس أنه سيلتقي بوتين في مسعى لإنهاء الحرب المستمرة منذ 2022 في أوكرانيا، وقال: "سيكون هناك قدر من تبادل الأراضي لمصلحة الطرفين، أوكرانيا وروسيا"، مشيراً إلى إمكانية أن تحتفظ روسيا بالأراضي الأوكرانية التي سيطرت عليها.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC