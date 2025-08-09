زيلينسكي: أوكرانيا لن تتخلى عن أي شبر من أراضيها

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده لن تتخلى عن "أي شبر من أراضيها"، محذراً من اتخاذ "قرارات من دون أوكرانيا، وذلك فيما بدا رداً على تصريحات نظيره الأمريكي دونالد ترامب بخصوص إعادة رسم مناطق السيطرة الروسية الأوكرانية، قبيل اجتماعه المرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أخبار ذات علاقة ترامب يكشف موعد ومكان لقائه مع الرئيس الروسي بوتين

وقال زيلينسكي: "لا مجال للتراجع أو التخلي عن أي شبر من الأراضي الأوكرانية التي سيطرت عليها روسيا". وأضاف أن إنهاء الحرب "مسؤولية روسيا باعتبارها الطرف الذي بدأها ويواصل إطالة أمدها" وأعلن أن كييف "لن تمنح موسكو أي مكافآت على ما فعلته".

ونقلت وكالة "رويترز" عن زيلنسكي أن أوكرانيا لا تستطيع أن تنتهك الدستور بشأن أراضيها و"لن تسلمها للمحتلين".

وكان ترامب أعلن أمس أنه سيلتقي بوتين في مسعى لإنهاء الحرب المستمرة منذ 2022 في أوكرانيا، وقال: "سيكون هناك قدر من تبادل الأراضي لمصلحة الطرفين، أوكرانيا وروسيا"، مشيراً إلى إمكانية أن تحتفظ روسيا بالأراضي الأوكرانية التي سيطرت عليها.