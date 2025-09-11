logo
"أكسيوس": الاشتباه بوجود قنبلة في مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية بواشنطن

"أكسيوس": الاشتباه بوجود قنبلة في مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية بواشنطن
قال موقع "أكسيوس"، إن شرطة الكابيتول تلقت تحذيرا بشأن "مخاوف أمنية محتملة" في مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية، فيما قال متحدث من الشرطة إن الإنذار يتعلق بـ"تهديد غير موثوق بوجود قنبلة".

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر في واشنطن بعد اغتيال الناشط المحافظ، حليف الرئيس ترامب، تشارلي كيرك أمس الأربعاء في ولاية يوتا. 

وقال متحدث باسم الحزب الديمقراطي: "بعد ظهر اليوم، كان هناك تهديد بوجود قنبلة في مقر الحزب، وقد قررت شرطة الكابيتول الأمريكية أنه غير موثوق".

وأضاف: "من باب الحيطة والحذر، تُجري شرطة الكابيتول تفتيشًا داخليًا للمبنى. كما قال رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية، كين مارتن، لا مكان للعنف السياسي بجميع أشكاله في بلدنا. ونحن ممتنون لشرطة الكابيتول الأمريكية وأمن مبنى اللجنة الوطنية الديمقراطية على استجابتهم السريعة والمهنية".

