سفيرة واشنطن في بغداد: أمريكا لن ترحل عن المنطقة

قالت السفيرة الأمريكية لدى العراق، ألينا رومانوسكي، إن الولايات المتحدة "لن ترحل عن المنطقة".

وأكدت رومانوسكي في لقاء مع "سكاي نيوز" عربية، نشر اليوم الثلاثاء، أن العراق "يمثل أهمية استراتيجية كبيرة لواشنطن".

وأشارت إلى أنه "قبل نحو عام، وبالضبط في يوليو الماضي، زار الرئيس الأمريكي جو بايدن السعودية، والتقى زعماء المنطقة، وأوضح بشكل جلي أن الولايات المتحدة لن ترحل عن المنطقة، فهي تعتبرها ذات أهمية استراتيجية، وتربطنا علاقات قديمة وطويلة في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والتعليم".