إيران تبدي استعدادها للعودة إلى المفاوضات النووية بشرط

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، إن بلاده مستعدة لاستئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي شريطة أن تتسم الأطراف الأخرى "بالجدية وحسن النية".

وهاجم عراقجي المواقف الأوروبية بعد إعلان فرنسا وألمانيا وبريطانيا تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على طهران، مؤكدا أن هذه الخطوة "غير قانونية" وتُعقّد فرص الحل الدبلوماسي.

وشدد عراقجي على أن الدول الأوروبية الثلاث "ليست لديها الولاية القانونية لإعادة فرض العقوبات".

وفي اتصالات هاتفية مع الممثلة السامية للشؤون الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أدان عراقجي تفعيل الآلية العقابية، محذرا من أن طهران "ستتخذ الإجراء المناسب تجاه السلوك الاستفزازي للترويكا الأوروبية".

في السياق نفسه، نقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مشروع قانون برلماني جديد أنه ينص على إنهاء كل أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويشمل الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية والبروتوكول الإضافي، إضافة إلى حظر أي تفاوض مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية.