أوكرانيا.. مقتل 5 أشخاص إثر قصف روسي

قال مسؤولون محليون في أوكرانيا إن القصف الروسي أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل في مناطق مختلفة بشرق أوكرانيا على جبهة الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين مع روسيا، كما قتل شخصان آخران في منطقة لفيف بعيدا عن الجبهة وفقا لوكالة "رويترز".

وفي وسط مدينة خاركيف شمالي شرق البلاد، وهي هدف متكرر للهجمات الروسية المكثفة على الطاقة والبنية التحتية الأخرى، قال الحاكم الإقليمي أوليه سينيهوبوف إن الهجوم استهدف البنية التحتية للمدنية في المساء.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن قنابل جوية أسقطت على أماكن مختلفة من المنطقة. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وقال ممثلو الادعاء المحليون، في وقت سابق من أمس الأحد، إن قصفاً عنيفاً أدى إلى مقتل رجل في بلدة بوروفا جنوب شرقي خاركيف.