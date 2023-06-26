إسرائيل تستدعي السفير الأوكراني إلى "جلسة توبيخ"

استدعى وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، الأحد، السفير الأوكراني إلى "جلسة توبيخ في الوزارة"، وذلك بعد بيان في وقت سابق لسفارة كييف اتهمت فيه الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو، بـ"التعاون بشكل وثيق مع روسيا في ظل الأحداث الجارية".

ونقل موقع "I24 news" العبري عن الوزير كوهين، قوله إن إسرائيل "دعمت أوكرانيا بشكل قاطع منذ بداية الحرب"، مؤكدًا أنه "رغم التعقيدات مع روسيا، إلا أنها وقفت إلى جانب أوكرانيا ودعمت وحدة أراضيها وسيادتها".