إسرائيل تستدعي السفير الأوكراني إلى "جلسة توبيخ"
استدعى وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، الأحد، السفير الأوكراني إلى "جلسة توبيخ في الوزارة"، وذلك بعد بيان في وقت سابق لسفارة كييف اتهمت فيه الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو، بـ"التعاون بشكل وثيق مع روسيا في ظل الأحداث الجارية".
ونقل موقع "I24 news" العبري عن الوزير كوهين، قوله إن إسرائيل "دعمت أوكرانيا بشكل قاطع منذ بداية الحرب"، مؤكدًا أنه "رغم التعقيدات مع روسيا، إلا أنها وقفت إلى جانب أوكرانيا ودعمت وحدة أراضيها وسيادتها".
وأشار إلى أن إسرائيل "أرسلت مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا بقيمة 80 مليون شيكل خلال العام الماضي، منوهًا إلى أنه سيتم تخصيص ميزانية أكبر لذلك في العام الجاري".
كما بيّن أن "جهاز الإنذار"، الذي منحته إسرائيل إلى أوكرانيا "سيسهم في إنقاذ أرواح المواطنين".
وفي وقت سابق من يوم الأحد، نشرت سفارة أوكرانيا في إسرائيل، بيانًا اتهمت فيه حكومة إسرائيل الحالية "بالتعاون بشكل وثيق مع روسيا في ظل الأحداث الجارية".
وأوضح بيان السفارة الأوكرانية أن تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية "كانت بمثابة محاولة لتبرير تقاعس إسرائيل عن اتخاذ إجراءات لتوفير التدابير الدفاعية لأوكرانيا، خلال العام ونصف العام الماضيين".
وبيًنت أنه "رغم فرض الدول الديمقراطية في العالم عقوبات على روسيا، إلا أن إسرائيل لم تفرض أي عقوبات، بل زادت التجارة المتبادلة مع النظام في موسكو خلال العامين الماضيين".