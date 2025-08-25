روسيا تعلن السيطرة على قرية جديدة في دنيبروبيتروفسك الأوكرانية

أعلن الجيش الروسي، اليوم الاثنين، السيطرة على قرية جديدة في منطقة دنيبروبيتروفسك، محققا المزيد من التقدم في الأراضي الأوكرانية في وقت عاد الجمود ليخيّم على مساعي التوصل لاتفاق سلام.

وجاء في البيان اليومي لوزراة الدفاع الروسية، أنه "نتيجةً للعمليات القتالية الحاسمة التي نفذتها وحدات مجموعة (فاستوك) "الشرق"، تم تحرير بلدة زابوروجسكيه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".

أخبار ذات علاقة روسيا تعلن السيطرة على بلدة في دنيبروبيتروفسك الأوكرانية

وأوضحت الوزارة أن "خسائر العدو بلغت 215 عسكريًا، و6 مركبات مدرعة قتالية، منها 4 غربية الصنع، و15 سيارة، و4 قطع مدفعية ميدانية، منها مدفع هاوتزر بريطاني الصنع من طراز "إف إيتش-70" عيار 155 ملم. كما دُمرت 6 محطات للحرب الإلكترونية و3 مستودعات ذخيرة".

من جهتها، واصلت قوات تجمع "تسينتر" (المركز)، وبحسب بيان الدفاع الروسية، "تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت تشكيلات خمسة ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية ولواءً للحرس الوطني، في محيط بلدات، كراسنوارميسك وكراسني ليمان ورودينسكويه وبيليتسكويه وديميتروف ومورافكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".





