تقرير: تركيا تطالب السويد بتسليم أكراد "مشتبه بهم" لدعم انضمامها إلى "الناتو"

وتحدثت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن تركيا تطالب السويد بتسليم أكثر من 130 شخصا معظمهم من الانفصاليين الأكراد، لإثبات جديتها في تطبيق القوانين بشأن انضمامها إلى الحلف.

وتضم لائحة المطلوبين لتركيا، أشخاص يزعم أنهم يتبعون لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنه منظمة إرهابية، إضافة إلى عناصر من قوات الحماية الكردية، وأعضاء تابعين لجماعة غولن.