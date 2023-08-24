"فورن أفيرز": لهذه الأسباب أراد بوتين التخلص من قائد فاغنر

نهاية حتمية

وأضافت المجلة، أن النخب العسكرية والأمنية في روسيا مقتنعة تماما أن بريغوجين ذهب بعيدا وتجاوز الخطوط الحمراء، مما سهل مهمة الكرملين وبوتين في إقناع الراي العام بأن نهاية بريغوجين حتمية ومتوقعة ومقبولة،بغض النظر عن كواليسها، وهي سهلة للغاية.

وبحسب المجلة، فقد راهن الكثيرون على انتفاضة أنصار قائد فاغنر وكان ثمة تعاطف معه خلال التمرد القصير، إلا أن ما حدث بعد ذلك من تصريحات وتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي سارت كلها باتجاه أن بريغوجين قد أخطأ، بحسب المجلة.

وفسرت المجلة ذلك التحول في الموقف من تمرد فاغنر، بأن النخب وأصوات الرأي العام ترى أن لفساد في وزارة الدفاع يمكن إصلاحه، أما التمرد ضد الدولة فمرفوض إطلاقًا. "وهذا بالطبع مهد أرضية صلبة لبوتين تستبعد الردود مهما كانت نهاية رئيس فاغنر".

لا بواكي لبريغوجين

وقالت المجلة إن "بريغوجين لن يعامل بعد موته كشهيد حتى من قبل أنصاره، فحتى مقاتلوه سينظرون إلى موته كتحذير. كما سيشعر كل من يؤمن بمبادئه وويتبع نهجه بالخوف الشديد.

وأضافت ، أن "الجميع يتساءل عن مصير "فاغنر" بعد أن غادر أكثرهم إلى بيلاروسيا، متوقعين أن بوتين سيعيدهم بعد وقت قصير، وهو ما لم يحدث. الجواب، بحسب المجلة، بدأ برسمه التلفزيون الروسي الرسمي، منذ اللحظة الأولى من خبر موت "بريغوزين"، بعدم إعطاء الأمر أكثر مما يستحق وتقديم نسخة مقبولة من الأحداث، تبدأ بالتناقص والتلاشي تدريجيًا".

وختمت المجلة تقريرها بالقول، إن بيلاروسيا ستكون أيضًا مسرحًا لردود الفعل بشأن قائد فاغنر، لكنها لن تتجاوز ردود الفعل البسيطة المتوقعة في روسيا، خصوصًا مع رفض الكثيرين لوجودهم هناك".

المصدر: مجلة "فورن أفيرز" الأمريكية