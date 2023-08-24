"فورن أفيرز": لهذه الأسباب أراد بوتين التخلص من قائد فاغنر
قالت مجلة " فورن أفيرز" الأمريكية، إن عدة أسباب تجعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهتماً بـ"اغتيال" قائد مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، بحسب قولها.
وقالت المجلة، إن "حتى لو كان الأمر مجرد حادث، فإن النخب الروسية وكبار المسؤولين سوف ينظرون إليه باعتباره عملاً انتقامياً".
منطق بوتين
وأشارت المجلة إلى أحاديث بوتين عن الخونة والخيانة في عدة مناسبات بعد تمرد فاغنر، إذ قال بوتين في عدة مناسبات إن "الخونة يجب أن يموتوا (..) وأن موتهم يجب أن يكون قاسياً ويجب أن يعانوا".
واعتبرت المجلة، أن بريغوجين ليس "خائنًا على الطراز المعتاد"، لأن روسيا نظرت إليه على أنه تجرأ وتمرد على الدولة في وقت تواجه فيه عدوانًا خارجيًا".
وقالت المجلة، إن "تساهل بوتين في التعامل معه وصف بالليونة من بعض الأوساط السياسية وأضفى طابعًا من الضعف على بوتين، لكن بموت بريغوجين نستطيع رؤية منطق بوتين واستعادته للسيطرة".
نهاية حتمية
وأضافت المجلة، أن النخب العسكرية والأمنية في روسيا مقتنعة تماما أن بريغوجين ذهب بعيدا وتجاوز الخطوط الحمراء، مما سهل مهمة الكرملين وبوتين في إقناع الراي العام بأن نهاية بريغوجين حتمية ومتوقعة ومقبولة،بغض النظر عن كواليسها، وهي سهلة للغاية.
وبحسب المجلة، فقد راهن الكثيرون على انتفاضة أنصار قائد فاغنر وكان ثمة تعاطف معه خلال التمرد القصير، إلا أن ما حدث بعد ذلك من تصريحات وتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي سارت كلها باتجاه أن بريغوجين قد أخطأ، بحسب المجلة.
وفسرت المجلة ذلك التحول في الموقف من تمرد فاغنر، بأن النخب وأصوات الرأي العام ترى أن لفساد في وزارة الدفاع يمكن إصلاحه، أما التمرد ضد الدولة فمرفوض إطلاقًا. "وهذا بالطبع مهد أرضية صلبة لبوتين تستبعد الردود مهما كانت نهاية رئيس فاغنر".
لا بواكي لبريغوجين
وقالت المجلة إن "بريغوجين لن يعامل بعد موته كشهيد حتى من قبل أنصاره، فحتى مقاتلوه سينظرون إلى موته كتحذير. كما سيشعر كل من يؤمن بمبادئه وويتبع نهجه بالخوف الشديد.
وأضافت ، أن "الجميع يتساءل عن مصير "فاغنر" بعد أن غادر أكثرهم إلى بيلاروسيا، متوقعين أن بوتين سيعيدهم بعد وقت قصير، وهو ما لم يحدث. الجواب، بحسب المجلة، بدأ برسمه التلفزيون الروسي الرسمي، منذ اللحظة الأولى من خبر موت "بريغوزين"، بعدم إعطاء الأمر أكثر مما يستحق وتقديم نسخة مقبولة من الأحداث، تبدأ بالتناقص والتلاشي تدريجيًا".
وختمت المجلة تقريرها بالقول، إن بيلاروسيا ستكون أيضًا مسرحًا لردود الفعل بشأن قائد فاغنر، لكنها لن تتجاوز ردود الفعل البسيطة المتوقعة في روسيا، خصوصًا مع رفض الكثيرين لوجودهم هناك".
المصدر: مجلة "فورن أفيرز" الأمريكية