صحيفة: ماكرون يعود بفرنسا لعهد الملكية بمأدبة عشاء "فاخرة" مع تشارلز

قالت صحيفة "لومانيتيه" الفرنسية، إن مأدبة العشاء الفاخرة التي أقامها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لملك بريطانيا تشارلز الثالث تعكس "تجاهله للجمهورية".

َوأثارت المأدبة انتقادات واسعة، ووصفها ناشطون "بالعودة إلى عصر المَلكية المطلقة التي ثار عليها الشعب في الماضي".

واستقبل ماكرون في قاعة المرايا بقصر فرساي غرب باريس الأربعاء الماضي، الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا بحضور 160 آخرين من الشخصيات الرفيعة.

وكشفت الصحيفة، أن " قواعد الطهي المحددة نقلت من قصر باكنغهام إلى قصر فرساي، إذ شملت قائمة الأطباق المقدمة في العشاء جراد البحر الأزرق وسرطان البحر مع اللوز الطازج كمقبلات، تليهما دواجن بريس بنكهة الذرة المتبلة بالشمبانيا، ومعكرون الورد، والفطر كان طبقًا رئيسًا".

ووجهت الصحيفة نقدًا لاذعًا لماكرون قائلة: " إن هذه الأحداث تأتي في وقت تحتفل فيه فرنسا بإلغاء الملكية على يد نواب المؤتمر في الـ21 من أيلول 1792".

واعتبرت أنَّ ما فعله ماكرون في عشاء الأربعاء، "يُعد تجاهلًا للجمهورية برمتها".

وأشادت الصحيفة، في الوقت ذاته بالمتظاهرين "الذين أجبروا السلطات على تأجيل زيارة الملك تشارلز التي كانت مقررة خلال فصل الربيع الماضي".