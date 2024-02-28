من هو القيادي علي حسين الحوثي المشمول بالعقوبات المشتركة؟

أعلنت بريطانيا وأمريكا، أمس الثلاثاء، عن عقوبات مشتركة، ضد أفراد وكيانات إيرانية، مرتبطة وداعمة لميليشيا الحوثي، إلى جانب شخصية يمنية شابة.

وورد اسم القيادي في ميليشيا الحوثي، علي حسين الحوثي، ضمن الأفراد المشمولين بالعقوبات بسبب "تهديده سلام وأمن واستقرار اليمن، من خلال تأييده للهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر"، وفق بيان الخارجية البريطانية.

وطبقًا للبيان، فإن هذه الإجراءات التي تأتي كحزمة ثانية من العقوبات، بهدف قطع موارد تمويل الحوثيين، تشمل منع سفر المستهدفين إلى المملكة المتحدة وتجميد أرصدتهم المالية.

والقيادي الحوثي الشاب، هو أحد أصغر أبناء مؤسس "جماعة الحوثيين"، حسين بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم "الجماعة" الحالي، عبدالملك الحوثي. وقد بدأ اسمه في الظهور على الساحة المحلية خلال السنوات الأخيرة من عمر الحرب اليمنية.

مناصب علي حسين الحوثي

وقلّدت الميليشيا علي حسين الحوثي، منصب وكيل لـ"وزارة الداخلية" لقطاع الشرطة والأمن، في حكومتها غير المعترف بها دوليًّا، في العام 2018، ومنحته رتبة لواء، رغم حداثة سنّه وعدم ارتباطه بالسلك العسكري، ضمن مساعيها للاستئثار بالسلطة في نطاق عائلي، عقب أشهر من مقتل حليفهم السابق، الرئيس اليمني الراحل، علي عبدالله صالح، على أيدي عناصر الميليشيا.