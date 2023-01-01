وكالة إيرانية: دفاعاتنا الجوية أبعدت طائرات أمريكية خلال مناورات "ذو الفقار"

وقالت الوكالة نقلا عن مصادر: "بعد اقتراب طائرة تجسس أمريكية، تم وضع الدفاع الجوي الإيراني في حالة تأهب، ولكن بعد أن أقلعت طائرة دون طيار تابعة للجيش الإيراني، اضطرت طائرة التجسس الأمريكية لمغادرة المنطقة".

وأشارت المصادر الإيرانية، إلى أنه "في نفس الوقت الذي تم فيه تنفيذ مناورات ذو الفقار 1401 للجيش الإيراني، زادت أنشطة طائرات التجسس الأمريكية لجمع المعلومات حول الأنظمة والمعدات العسكرية في المنطقة".

ولم ترد القيادة المركزية، مقر قيادة المركز الأمريكي في المنطقة، بعد على مزاعم السلطات ووسائل الإعلام الإيرانية.