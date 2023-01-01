وكالة إيرانية: دفاعاتنا الجوية أبعدت طائرات أمريكية خلال مناورات "ذو الفقار"
زعمت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، في تقرير لها يوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الإيرانية "نجحت في إبعاد" طائرات عسكرية أمريكية عن منطقة العمليات والمجال الجوي لإيران عدة مرات خلال مناورات "ذو الفقار 1401" التي انتهت أمس السبت.
وقالت الوكالة نقلا عن مصادر: "بعد اقتراب طائرة تجسس أمريكية، تم وضع الدفاع الجوي الإيراني في حالة تأهب، ولكن بعد أن أقلعت طائرة دون طيار تابعة للجيش الإيراني، اضطرت طائرة التجسس الأمريكية لمغادرة المنطقة".
وأشارت المصادر الإيرانية، إلى أنه "في نفس الوقت الذي تم فيه تنفيذ مناورات ذو الفقار 1401 للجيش الإيراني، زادت أنشطة طائرات التجسس الأمريكية لجمع المعلومات حول الأنظمة والمعدات العسكرية في المنطقة".
ولم ترد القيادة المركزية، مقر قيادة المركز الأمريكي في المنطقة، بعد على مزاعم السلطات ووسائل الإعلام الإيرانية.
وبحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، فإنه "في مرحلة أخرى من هذه المناورات العسكرية عندما تم إطلاق أحد أنظمة الدفاع الجوي للجيش، اقتربت طائرة تجسس أمريكية أخرى من المجال الجوي الإيراني بهدف جمع الإشارات من تشغيل النظام الصاروخي".
وأضافت: "فبعد اقتراب طائرة EP-3 من أجواء البلاد، حذر الدفاع الجوي الإيراني الطائرة الأمريكية، ما دفعها على الفور لمغادرة المنطقة".
ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية الإيرانية، تعد مناورة ذو الفقار 1401 المشتركة جزءًا من التدريبات العسكرية السنوية للجيش الإيراني لتعزيز قدرته القتالية والردع.
ومساء السبت أعلنت منظمة الدفاع الجوي الإيراني، أنها "استطاعت رصد العديد من طائرات التجسس التي كانت قريبة من منطقة المناورات العسكرية التي بدأها الجيش الإيراني".
وكشف البيان أن طائرة التجسس التي اقتربت من منطقة المناورات كانت "من طراز P-8"، مشيرة إلى أن "هذه الطائرة حاولت تقليل الارتفاع لجمع معلومات أكثر دقة من منطقة المناورات".
وأشار البيان إلى أن "القوات في منظمة الدفاع الجوي أطلقت طائرة مسيرة من طراز كرار وقامت بإبعاد طائرة التجسس الأجنبية".
ووفق البيان فإنه "تم رصد العديد من أنواع الطائرات التجسسية التابعة لقوات أجنبية، والتي كانت في الغالب من أنواع P-8A و EP-3 و RC-135 و Rafale و MQ-9".