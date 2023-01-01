سلاح الجو الأوكراني يعلن إسقاط 45 مسيّرة ليلة رأس السنة

أعلن سلاح الجو الأوكراني اليوم الأحد، عن إسقاط 45 طائرة مسيّرة روسية ليلا مع دخول البلاد العام الجديد، وشنت موسكو هجمات على كييف ومدن أوكرانية أخرى ليلة رأس السنة بصواريخ وطائرات دون طيار إيرانية الصنع.

وقال سلاح الجو الأوكراني في بيان، إن "الدفاعات الجوية دمّرت 45 مسيّرة من طراز شاهد"، مضيفا تم "إسقاط 13 مسيّرة في نهاية 2022 و32 أخرى في العام الجديد"، ولم تذكر السلطات الأوكرانية ما إذا أصابت بعض المسيّرات أهدافها.