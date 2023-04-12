ترامب يتهم ماكرون بالانقياد لرغبات الصين

اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالانقياد لرغبات الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارة‭ ‬ماكرون الأخيرة لبكين التي تمت مراقبتها عن كثب.

وناصب ترامب الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض، العام 2024، الصين العداء خلال فترة رئاسته رغم أنه وصف شي بأنه "صديق جيد للغاية" له.

وسخر ترامب في مقابلة تلفزيونية من السياسة الخارجية للرئيس الديمقراطي جو بايدن ووصفها بأنها عززت جرأة روسيا وكوريا الشمالية والصين وهمشت دور الولايات المتحدة كقائدة للعالم، وهي انتقادات وجهت في كثير من الأحيان إلى إدارة ترامب نفسه.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء: "لديك هذا العالم المجنون ينفجر والولايات المتحدة لا دور لها بالمرة. وماكرون، وهو صديق لي، انتهى به الحال إلى الانقياد لرغبات الصين".