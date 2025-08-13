مصرع 20 مهاجراً إثر غرق قارب قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

قالت وكالة تابعة للأمم المتحدة، ووسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، إن ما لا يقل عن 20 شخصاً لقوا حتفهم بعد انقلاب قارب مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا جنوب إيطاليا.

وذكرت تقارير أولية نشرتها وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن رجال الإنقاذ انتشلوا 20 جثة حتى الآن ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة. ويُعتقد أن ما بين 70 و80 شخصاً تمكنوا من النجاة.

وعبّر فيليبو أونجارو من مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين عن "حزنه العميق" بعد تلك الكارثة، وقال إن المزيد من المهاجرين ربما ما زالوا مفقودين في البحر.

وكتب عبر حسابه على "إكس": "تسنّى انتشال 20 جثة، وما زال هناك عدد مماثل من المفقودين".

ولم ترد وزارة الداخلية الإيطالية بعد على طلب للتعليق.