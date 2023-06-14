روسيا البيضاء تبدأ استلام الأسلحة النووية التكتيكية من موسكو

قال رئيس روسيا البيضاء، ألكسندر لوكاشينكو، إن بلاده بدأت بتسلم الأسلحة النووية التكتيكية الروسية، التي ذكر أن بعضها أقوى بثلاث مرات من القنبلتين الذريتين اللتين ألقتهما الولايات المتحدة على هيروشيما وناغازاكي باليابان في 1945.

وأضاف لوكاشينكو في مقابلة مع قناة "روسيا-1" الحكومية الروسية بثتها قناة تيليغرام التابعة لوكالة بيلتا الرسمية للأنباء في روسيا البيضاء "لدينا صواريخ وقنابل تلقيناها من روسيا، القنابل أقوى بثلاث مرات من اللتين ألقيتا على هيروشيما وناغازاكي".