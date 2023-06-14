روسيا البيضاء تبدأ استلام الأسلحة النووية التكتيكية من موسكو
قال رئيس روسيا البيضاء، ألكسندر لوكاشينكو، إن بلاده بدأت بتسلم الأسلحة النووية التكتيكية الروسية، التي ذكر أن بعضها أقوى بثلاث مرات من القنبلتين الذريتين اللتين ألقتهما الولايات المتحدة على هيروشيما وناغازاكي باليابان في 1945.
وأضاف لوكاشينكو في مقابلة مع قناة "روسيا-1" الحكومية الروسية بثتها قناة تيليغرام التابعة لوكالة بيلتا الرسمية للأنباء في روسيا البيضاء "لدينا صواريخ وقنابل تلقيناها من روسيا، القنابل أقوى بثلاث مرات من اللتين ألقيتا على هيروشيما وناغازاكي".
وكان لوكاشينكو، أكد الثلاثاء، أن "نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في بلاده يهدف لردع أي معتدٍ محتمل، وأنه لن يكون هناك أي تردد في استخدامها إذا لزم الأمر".
جاء تصريح لوكاشينكو، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،الجمعة، أن بلاده ستبدأ نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا بين السابع والثامن من يوليو/ تموز المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تجهيز منشآت تخزين خاصة.