غادر إلى فيينا بصورة مفاجئة.. عراقجي يجدد مباحثاته مع "الترويكا"

توجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، في زيارة مفاجئة إلى فيينا للقاء وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث "الترويكا" (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا).

وذكرت صحيفة "فرهيختكان" الإيرانية المتشددة، مساء اليوم، أن الهدف الأساسي من هذه الزيارة هو عقد مباحثات ثنائية وبحث آخر المستجدات المتعلقة بالعلاقات بين إيران وأوروبا، خصوصاً فيما يتعلق بالاتفاق النووي والتعاون الدبلوماسي.

وتشير مصادر دبلوماسية إيرانية، لـ"إرم نيوز"، إلى أن هذه المحادثات قد تشكّل تمهيداً لاستئناف مسار المفاوضات الرسمية بين إيران والترويكا الأوروبية، التي تعثرت في الفترة الأخيرة بسبب مواقف وإجراءات غربية.

وأضافت المصادر أن "هذه الزيارة تأتي في ظل إعلان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أمس، تعليق مسار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية رداً على ما وصفه بالإجراءات غير المدروسة للدول الأوروبية الثلاث".

وأوضحت المصادر "أن مباحثات عراقجي في فيينا قد تمثّل محاولة جديدة لإيجاد مخرج دبلوماسي وسط هذه الأجواء المشحونة".

وتابعت المصادر "أن زيارة فيينا ستكون اختباراً مهماً للدبلوماسية الإيرانية، إذ تتجه الأنظار إلى نتائج لقاءات عراقجي مع المسؤولين الأوروبيين لمعرفة ما إذا كان من الممكن العودة إلى طاولة المفاوضات أم لا".

بالتزامن مع ذلك، صرّح إسماعيل كوثري، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، أن عراقجي رفض نشر نص الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيراً إلى أن الوزير برر موقفه خلال اجتماع اللجنة، في وقت ما زالت البلاد تواجه تبعات الاتفاق النووي السابق الذي صاغه الفريق المفاوض بقيادة محمد جواد ظريف وعباس عراقجي.

وبين كوثري، في تصريح لوكالة "فارس"، أن دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع التي تعرضت لأضرار أو حوادث "ممنوع تماماً".

وأشار كوثري إلى أن العمليات التفتيشية للوكالة ستقتصر فقط على مواقع محددة مثل محطة بوشهر للطاقة النووية والمنشآت النووية في طهران، مؤكداً أن إيران لن تسمح بالوصول إلى باقي المواقع.