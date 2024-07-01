أصداء المناظرة تتواصل.. الإعلام الأمريكي يطالب ببديل لبايدن

وقال مجلس إدارة التايمز – في مقال افتتاحي بعنوان "لخدمة بلاده، يجب على الرئيس بايدن أن يترك السباق". مضيفا: "القادة الديمقراطيون مجهزون بشكل أفضل لتقديم بدائل واضحة ومقنعة وحيوية لرئاسة ترامب الثانية".

وتبع ذلك مقالات من مجلس إدارة اللجنة اليهودية الأمريكية ومحرر مجلة نيويوركر، زعموا فيها أن أفضل مرشح لهزيمة الرئيس السابق ترامب ليس الرئيس الحالي.

قائمة البدلاء

ووصفت مجلة نيويوركر، حاكمة ولاية ميشيغان جريتشن ويتمر، والسيناتور رافائيل وارنوك (ديمقراطي من جورجيا)، وحاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو، وحاكم ولاية ماريلاند ويس مور، بأنهم قائمة من البدلاء المحتملين لبايدن والذين "يمكنهم تحفيز الديمقراطيين والمستقلين، وإلهام المزيد من الناخبين الأصغر سنا، وهزيمة ترامب".

وتساءل مضيف برنامج MSNBC جو سكاربورو عما إذا كان هذا الرجل الذي عرفناه وأحببناه لفترة طويلة جدًا مؤهلاً لمهمة الترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة" يمثل خنجرًا ضارًا بشكل خاص للقائد الأعلى للقوات المسلحة.

وفي مقال رأي كتبه يوم الجمعة في صحيفة نيويورك تايمز، ردد توماس فريدمان النبرة ذاتها التي تحدث بها سكاربورو؛ إذ كتب إن مشاهدة الرجل الذي يعتبره صديقاً وهو يكافح على منصة المناقشة جعله يبكي.