مع تصاعد الاحتجاجات.. ما سيناريوهات أزمة التقاعد في فرنسا؟

وفي السياق ذاته اعتبرت صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية أنّ "الرئيس ماكرون يحفر قبر الديمقراطية الفرنسية".

وأضافت الصحيفة أنّ "الحجة الرئيسية لإيمانويل ماكرون، لتبرير عناده، هي أن الفرنسيين انتخبوه لمقترحاته وهو أمر خاطئ تمامًا، حيث تنبع شرعيته من رفض المتطرفين، الأمر الذي كان يجب أن يجبره على البحث عن حل وسط مقبول لدى المجتمع" وفق قولها.

واعتبرت الصحيفة أنّه "من خلال رفضه، اقتناعا بأنه على حق ضد الجميع، فإن ماكرون يزيد من إضعاف الديمقراطية الفرنسية التي تأثرت بالفعل بشدة بأزمة "كوفيد" التي لم يتم تعلم أي درس منها".

وتعتقد صحيفة "ذي سبكتاتور" البريطانية أنه "من المحتمل تمامًا أن يضطر ماكرون في النهاية إلى التراجع في ضوء التداعيات التي قد تخلفها الاحتجاجات على اقتصاد البلاد".

ورأت الصحيفة أنّ سياسات ماكرون أصبحت تثير مخاوف المستثمرين، مع استمرار الاضطرابات في جميع أنحاء فرنسا وإغلاق الموانئ والمصافي وشل النقل العام إلى حد كبير، ما قد يضطره إلى الانصياع لأوامر السوق والتراجع.

وتنقل صحيفة "لوموند" الفرنسية عن عالم الاجتماع ميشيل أوفرلي قوله إنّ المجلس الدستوري، الذي تم تقديم إصلاح نظام التقاعد إليه للتو للفحص تحت ضغط من اليسار، يمكن أن يقدم حلاً.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن أوفرلي أنّ المجلس الدستوري يطرح خيارين: "الأول، وهو الواضح، هو تفكيك نصّ القانون مادة تلو الأخرى وإلغاء جميع الإجراءات التي لا علاقة لها بمثل هذا النص، والخيار الثاني، الأكثر تعقيدًا وشجاعة، هو إبطال النص بأكمله".