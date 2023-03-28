مع تصاعد الاحتجاجات.. ما سيناريوهات أزمة التقاعد في فرنسا؟
تلقي الأزمة الاجتماعية والسياسية في فرنسا بظلالها على محيطها الأوروبي، فيما تطرح الصحف الأوروبية تساؤلات كبيرة عن مخارج الأزمة وإلى أين تسير فرنسا.
يأتي ذلك وسط مخاوف على مصير الديمقراطية في فرنسا، وتوقعات باستمرار الاضطرابات وتراجع شعبية الرئيس إيمانويل ماكرون.
وإلى ذلك، رصد تقرير نشره موقع "أوروتوبيك" الفرنسي الإخباري قراءات عدد من الصحف الأوروبية للأزمة التي تعاني منها البلاد على خلفية إصلاح نظام التقاعد.
وبحسب ما كتبت صحيفة "إل بريوديكو دي كاتالونيا" الإسبانية، سيستمر الاحتجاج لأنه يعبّر عن الاستياء العام للسكان الذين مروا بأزمة صحية ذات عواقب وخيمة ويواجهون الآن أزمة جديدة، فيما ترتفع أسعار المواد الضرورية الأساسية ويسبب التضخم تآكلا في الأجور.
وأضافت الصحيفة أن "الفجوة الاجتماعية في فرنسا آخذة في الاتساع بين مراكز المدن والضواحي، والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان يمكن لشخص واحد (الرئيس) اتخاذ جميع القرارات أو ما إذا كان ينبغي تغيير نموذج الحكم في الجمهورية".
وأشارت إلى أن "البرلمان يبدو بلا سلطة واقعية اليوم، بينما تتيح الديمقراطية الفرنسية الحرية الكاملة للرئيس، ولذلك لم يبق من خيار سوى الشارع فقط".
وفي السياق ذاته اعتبرت صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية أنّ "الرئيس ماكرون يحفر قبر الديمقراطية الفرنسية".
وأضافت الصحيفة أنّ "الحجة الرئيسية لإيمانويل ماكرون، لتبرير عناده، هي أن الفرنسيين انتخبوه لمقترحاته وهو أمر خاطئ تمامًا، حيث تنبع شرعيته من رفض المتطرفين، الأمر الذي كان يجب أن يجبره على البحث عن حل وسط مقبول لدى المجتمع" وفق قولها.
واعتبرت الصحيفة أنّه "من خلال رفضه، اقتناعا بأنه على حق ضد الجميع، فإن ماكرون يزيد من إضعاف الديمقراطية الفرنسية التي تأثرت بالفعل بشدة بأزمة "كوفيد" التي لم يتم تعلم أي درس منها".
وتعتقد صحيفة "ذي سبكتاتور" البريطانية أنه "من المحتمل تمامًا أن يضطر ماكرون في النهاية إلى التراجع في ضوء التداعيات التي قد تخلفها الاحتجاجات على اقتصاد البلاد".
ورأت الصحيفة أنّ سياسات ماكرون أصبحت تثير مخاوف المستثمرين، مع استمرار الاضطرابات في جميع أنحاء فرنسا وإغلاق الموانئ والمصافي وشل النقل العام إلى حد كبير، ما قد يضطره إلى الانصياع لأوامر السوق والتراجع.
وتنقل صحيفة "لوموند" الفرنسية عن عالم الاجتماع ميشيل أوفرلي قوله إنّ المجلس الدستوري، الذي تم تقديم إصلاح نظام التقاعد إليه للتو للفحص تحت ضغط من اليسار، يمكن أن يقدم حلاً.
وأوضحت الصحيفة نقلا عن أوفرلي أنّ المجلس الدستوري يطرح خيارين: "الأول، وهو الواضح، هو تفكيك نصّ القانون مادة تلو الأخرى وإلغاء جميع الإجراءات التي لا علاقة لها بمثل هذا النص، والخيار الثاني، الأكثر تعقيدًا وشجاعة، هو إبطال النص بأكمله".
ودعت صحيفة "دوكيومنتو" اليونانية إلى وجهات نظر بديلة، وقالت إنّ "المركز السياسي، الذي يمثله ماكرون حاليًا ينفد، مما يخلق فراغًا يملؤه اليسار السياسي جزئيًا، وبالتالي فإنّ الكرة الآن في معسكر اليسار وقائده جان لوك ميلينشون".
واضافت: "يقع على عاتق ميلينشون تحديد اقتراح سياسي يقدم بديلاً لنموذج ماكرون النيوليبرالي، بديل يجب أن يمسك الطريق على المستويين الوطني والدولي ويأخذ في الاعتبار مصالح بروكسل (الاتحاد الأوروبي) وواشنطن".
وأشارت إلى أنه "خلافا لذلك فإنه يخاطر بظهور حركة يمينية متطرفة من المحتمل أن تفرض نفسها على الساحة السياسية، في سيناريو مشابه لصعود جورجيا ميلوني في إيطاليا".
وعلقت صحيفة "إكسبرسو" البرتغالية بأنّ الصراع حول إصلاح نظام التقاعد يكشف عن معضلة، معتبرة أنّ "المشكلة الرئيسية، التي لا يبدو أن هناك حلًا واضحًا لها في الأفق، هي الفراغ السياسي في المركز، ولحسن الحظ ليست هناك انتخابات قريبة في فرنسا لأنه إذا كان الأمر كذلك فقد تكون النتيجة كارثية".
وأبدت صحيفة "غازيتا ويبورزكا" البولندية استغرابها من غضب الفرنسيين، معتبرة انّ الاحتجاجات ورغم أن حجمها هائل فإنها لن تفضي إلى تغيير.
وقالت الصحيفة إنّ "المثير للدهشة هو عدم التناسب بين حجم وقوة المظاهرات من جهة ومضمون التغييرات التي أدخلت على نظام التقاعد، فمشكلة شيخوخة السكان والتوترات التي يطرحها هذا الوضع على نظام المعاشات التقاعدية ليست من اختصاص فرنسا، فهي تؤثر على جميع البلدان، بما في ذلك بولندا".