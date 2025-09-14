زيلينسكي يعرض تدريب "الناتو" لمواجهة مسيّرات روسيا

عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تقديم الدعم لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في مواجهة المسيّرات الروسية، لافتًا إلى أهمية الطائرات المسيرة في الدفاع عن بلاده ضد الهجوم الروسي.

وفي خطابه المصور المسائي، اليوم الأحد، قال زيلينسكي إن "أكثر العقوبات فعالية، العقوبات التي تعمل بشكل أسرع، هي الحرائق في المصافي النفطية الروسية، وفي محطاتها ومستودعاتها النفطية"، في إشارة إلى سلسلة من الهجمات الأوكرانية بالمسيّرات استهدفت قطاع النفط الروسي.

وأشار إلى أن تلك الهجمات مؤلمة بالنسبة لروسيا وتؤثر أيضا في جهود موسكو الحربية، مبينًا أن الهجمات "قيدت بشكل كبير الصناعة النفطية الروسية، وهذا يقيد الحرب بشكل كبير" وفق تعبيره.

وأخيرًا، هاجمت أوكرانيا واحدة من أكبر المصافي في روسيا، تقع في مدينة كيريتشي على بُعد 110 كيلومترات جنوب شرقي سان بطرسبورغ.

وقبل التأكيد الرسمي للهجوم، كانت صور ومقاطع فيديو تُظهر ألسنة لهب ضخمة فوق المصفاة قد انتشرت بالفعل على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا مستعدة لمشاركة خبراتها في مواجهة الهجمات الروسية بالمسيّرات مع "الناتو"، مشيراً إلى التوغّل الأخير لطائرات مسيرة روسية في الأجواء البولندية قبل أيام، وكذلك الحادث الأخير مع مسيرة روسية فوق رومانيا.

وأضاف: "نحن مستعدون لتدريب جميع الشركاء على هذا النوع من الدفاع"، مؤكدًا أن "الجميع يرى أن الروس يبحثون عن طرق لتوسيع الحرب إلى أراضي بولندا ودول البلطيق، كما أن الجيش الروسي يختبر أيضاً رومانيا".

وبينما يملك "الناتو" أسلحة دفاعية فعالة، قال زيلينسكي إن أوكرانيا طورت "حلولاً أكثر كفاءة من حيث التكلفة، وواسعة النطاق، ومنهجية بشكل كبير".