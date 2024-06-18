كندا تكشف السبب وراء إرسالها سفينة حربية إلى كوبا

كشفت كندا، الاثنين، السبب الذي دفعها لإرسال سفينة حربية إلى العاصمة الكولومبية هافانا، وهي الخطوة التي لاقت انتقادات من مشرعين معارضين

وقالت الحكومة الكندية، الاثنين، إن هدف إرسالها سفينة دورية للعاصمة الكوبية هافانا هو توجيه رسالة ردع لروسيا، التي كانت سفنها موجودة في المكان نفسه.

وأبحرت سفينة الدورية التابعة للبحرية الكندية إلى المرفأ، في وقت مبكر الجمعة، أي بعد يومين من وصول سفينة حربية وغواصة تعمل بالطاقة النووية تابعتين للبحرية الروسية.

وقالت كندا والولايات المتحدة إنهما تراقبان السفينة والغواصة عن كثب.