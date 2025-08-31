مقتل ضابط رفيع من الحرس الثوري الإيراني في سيستان وبلوشستان

أعلن حرس "ثار الله" في محافظة كرمان جنوب شرق إيران، يوم الأحد، عن مقتل العقيد رحيم محمدي، أحد ضباط اللواء العملياتي 41 ثار الله، وذلك أثناء تنفيذ مهمة ميدانية في المنطقة الحدودية لمدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان.

وأوضحت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان لها، أن الحادث وقع يوم السبت، حيث قُتل العقيد محمدي خلال "تنفيذ واجب ميداني"، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن طبيعة المهمة أو ظروف مقتله.

ويأتي هذا التطور في منطقة تشهد منذ سنوات توترات أمنية متكررة، واشتباكات بين قوات الأمن الإيرانية ومجموعات مسلحة تنشط في المناطق الحدودية المحاذية لباكستان.

ويُذكر أن اللواء ثار الله 41 يُعد من أبرز التشكيلات العسكرية التابعة للحرس الثوري، ويتمركز في جنوب شرق إيران، ويتولى مهام حماية الحدود ومكافحة الجماعات المسلحة في الإقليم.