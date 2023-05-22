رئيس الوزراء اليوناني يعلن فوز حزبه في الانتخابات التشريعية

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن حزبه"الديمقراطية الجديدة" فاز في الانتخابات، واصفًا ذلك بالزلزال السياسي، كما أشار إلى أن التفويض الذي حصل عليه حزبه هو لتشكيل حكومة قوية.

وتصدّر حزب رئيس الوزراء اليوناني نتائج الانتخابات التشريعية، اليوم الأحد، وفق ما أظهرته نتائج جزئية، لكن كيرياكوس ميتسوتاكيس قد يجد صعوبة في تشكيل حكومة مستقرة لافتقاره إلى الغالبية المطلقة.

وحاز حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم منذ 4 سنوات 41,1% من الأصوات متقدمًا على حزب "سيريزا" اليساري بزعامة رئيس الحكومة السابق أليكسيس تسيبراس والذي حاز 20% من الأصوات، وفق النتائج المعلنة بعد فرز البطاقات في 30% من مراكز الاقتراع، وحل ثالثًا حزب "باسوك كينال" الاشتراكي محققًا 12,6% من الأصوات.

غير أن هذه النتائج في حال بقائها على حالها لا تتيح لحزب الديمقراطية الجديدة تشكيل حكومة منفردًا.

ويريد "كيرياكوس ميتسوتاكيس" مواصلة الحكم لمدة 4 سنوات، وقد استبعد قبل الاقتراع تشكيل ائتلاف في بلد لا تستند ثقافته السياسية إلى حلّ وسط.

من جانبه، وجه أليكسيس تسيبراس، خلال الأسابيع الأخيرة، نداءات إلى زعيم حزب باسوك كينال الاشتراكي نيكوس أندرولاكيس من أجل تشكيل تحالف، لكن الأخير وضع شروطًا.