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العالم

سقوط مروحية تابعة للجيش الألماني

سقوط مروحية تابعة للجيش الألماني
مروحية تابعة للجيش الألمانيالمصدر: ويكيبيديا
إرم نيوز
إرم نيوز
29 يوليو 2025، 2:32 م

أكدت متحدثة باسم الشرطة في مدينة لايبتسيج شرقي ألمانيا، أن الطائرة الهليكوبتر التي سقطت في نهر بالقرب من مدينة جريما بولاية سكسونيا، هي طائرة تابعة للجيش الألماني.

وكان متحدث باسم اتحاد فرق الإطفاء في دائرة لايبتسيج أكد سقوط المروحية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.

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وأضاف المتحدث أنه لم ترد معلومات حتى الآن عن سقوط ضحايا، وفق ما نقلته الوكالة الألمانية "د ب أ".

وقال المتحدث إن بيانات هيئة مراقبة الطيران  أفادت بأن المروحية اختفت بين الساعة العاشرة والعاشرة والنصف صباحًا، وتابع أن أشخاصا يمارسون التجديف عثروا في حوالي الساعة الثانية عشرة ظهرًا على حطام في نهر مولده.

ولم يدل المتحدث بتصريحات عن الجهة التي تنتمي إليها المروحية. بينما ذكرت صحيفة "بيلد" أن الجيش الألماني يفقد مروحية وقائدها. ولم يصدر عن وزارة الدفاع الألمانية أي تعليق حتى الآن.

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وذكر المتحدث باسم الإطفاء لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن كميات كبيرة من الكيروسين تسربت في موقع الحادث، وأن الحطام يقع في منتصف النهر ويصعب الوصول إليه. 

وأضاف أن نحو 50 فردًا من قوات الطوارئ متواجدون في الموقع، ويعملون أولًا على احتواء الكيروسين قبل البدء في عمليات انتشال الحطام.

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