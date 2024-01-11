زلزال قرب موقع نووي في كوريا الشمالية

وقع زلزال بقوة 2,4 درجة قرب موقع اختبارات نووية تابع لكوريا الشمالية، اليوم الخميس، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب" نقلا عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية.

وضرب الزلزال الذي يبدو أنه وقع لأسباب طبيعية، منطقة على بعد 41 كيلومترا شمال غرب كيلجو التي تضم موقع اختبارات نووية، وفق ما ذكرت إدارة الأرصاد الجوية.

رُصد الزلزال عند الساعة 19,00 (10,00 ت غ) على عمق 20 كم.

أجرت كوريا الشمالية ستة اختبارات نووية في موقع بونغي-ري بين العامين 2006 و2017.

وتسبب اختبار 2017 النووي بزلزال بلغت قوته 6,3 درجة شعر به السكان عبر الحدود في الصين المجاورة.