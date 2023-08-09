روسيا تسقط مسيّرتين حاولتا التحليق فوق موسكو

أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، عن إسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا التحليق فوق العاصمة الروسية.

وسقطت مسيرة في منطقة دوموديدوفو، والثانية في منطقة الطريق السريع "مينسك"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وكتب سوبيانين على قناته في "تلغرام": "كانت هناك محاولة للتحليق فوق المدينة بطائرتين مسيرتين. أسقطت وحدات الدفاع الجوي الروسية كلتا الطائرتين. واحدة في منطقة دوموديدوفو، والثانية في منطقة طريق مينسك السريع".

وأضاف سوبيانين أنه في الوقت الحالي، لا توجد معلومات عن ضحايا إثر سقوط حطام المسيرتين، مؤكدا أن خدمات الطوارئ تعمل في مواقع سقوطها.