الرئيسة الجديدة لمقدونيا تسقط "الشمالية" من اسم بلادها

امتنعت رئيسة مقدونيا الشمالية غوردانا سيليانوفسكا-دافكوفا، عن لفظ الاسم الجديد لبلدها الذي أقر بموجب اتفاق تاريخي أُبرم مع اليونان في العام 2018، خلال أدائها اليمين الأحد؛ ما أثار انتقادًا أوروبيًا.

وقالت أمام نواب البرلمان وضيوف في المراسم، "أعلن أنني سأمارس منصب رئيسة مقدونيا بضمير ومسؤولية وأنني سأحترم الدستور والقوانين وأنني سأصون سيادة مقدونيا وسلامة أراضيها واستقلالها".

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن النص الرسمي الذي قرأته الرئيسة الجديدة يرد فيه اسم البلاد على أنه "مقدونيا الشمالية" وليس مقدونيا فقط.

وقوبل ذلك بانتقاد من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التي قالت بُعيد تهنئة الرئيسة الجديدة، في منشور على منصة إكس: "لكي تتمكن مقدونيا الشمالية من مواصلة طريقها نحو عضوية الاتحاد الأوروبي بنجاح، من الضروري أن تستمر في الإصلاحات والامتثال الكامل لاتفاقياتها الملزمة، بما في ذلك اتفاقية بريسبا".