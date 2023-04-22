معاملة بالمثل.. روسيا ترد على طرد جماعي لدبلوماسييها من برلين

وأضافت: "اتخذت السلطات الألمانية قرارا بطرد جماعي آخر لموظفين في البعثات الدبلوماسية الروسية في ألمانيا. ندين بشدة تصرفات برلين هذه التي تواصل تدمير مجمل العلاقات الروسية الألمانية".

ولم تكشف عن عدد الدبلوماسيين الذين يتعلق القرار بهم.

وتوترت العلاقات بين موسكو وبرلين، التي كانت أكبر مشتر للنفط والغاز الروسي، منذ أن أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا في فبراير شباط 2022 ورد الغرب بفرض عقوبات عليها.