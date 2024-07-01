فوز جليلي "سيضر الجميع".. روحاني يدعو إلى التصويت لبزشكيان

وأضاف روحاني: "نحن أمام انتخابات رئاسية تاريخية ستحدد مصير البلاد لعقد من الزمن على أقل تقدير، والجميع سيتضرر من فوز حكومة متطرفة، سواء أدلينا بصوتنا أم لا".

وقارن روحاني بين جليلي وبزشكيان، قائلا: "إن إيران بيتنا جميعاً ولا يمكن أن نتهرب من تحمّل المسؤولية، إمّا سنغرق جميعاً أو سنصل إلى بر الأمان جميعاً"، منوهاً إلى "أن أحد المرشحَين يعتبر العقوبات نعمة والآخر يعتبرها فاجعة وكارثة على البلاد".

وتابع: "أحدهما يعتبر قطع العلاقات مع العالم فرصة، والآخر يعتبر ذلك مضيعةً للفرص، أحدهما يتقن بناء الجدران في محيط إيران، والآخر يدعو إلى إزالتها وبمساعدة أفضل الدبلوماسيين والخبراء".

وشدد الرئيس الإيراني الأسبق على أن إيران أمام خيار حيوي وتاريخي بين طريقين، والتصويت وعدم التصويت سيحدد مصير العقد المقبل على الأقل".